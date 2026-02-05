مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبحث المسلمين عن معرفة أحكام الصيام الشرعية، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تركيب المحاليل للصائم في رمضان، سواء كانت علاجية أو حتى للتغذية.

وقال أمين الفتوى إن المحاليل والحقن أثناء الصيام لا تُبطل الصوم، سواء كانت علاجية أو حتى للتغذية، موضحًا أن ما يدخل إلى الجسم عن طريق الوريد أو العضل لا يُعد من منافذ الفطر الشرعية، وبالتالي لا يؤثر على صحة الصيام.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الاعتقاد السائد بأن أي شيء يدخل الجسم يُفطر اعتقاد غير صحيح، مشيرًا إلى أن الصيام لا يبطل إلا بالأكل أو الشرب المتعمد أو ما في حكمهما، وأن المحاليل والحقن لا تدخل من المنافذ المفتوحة التي يُفسد الصيام الدخول منها مثل الفم أو الأنف.

وبيّن الشيخ محمد كمال أن العلماء قرروا أن المحاليل والحقن تسري تحت الجلد أو عبر الوريد، ولا تمر عبر المنافذ الطبيعية التي نص الشرع على اعتبارها في إفساد الصيام، لافتًا إلى أن المحلول حتى لو استُخدم للتغذية لا يؤثر في صحة الصيام، وبالتالي يكون الصيام صحيحًا ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الشرط الأهم هو القدرة الصحية على الصيام، موضحًا أنه إذا قرر الطبيب المختص أن الصيام قد يضر بالمريض أو يشكل خطرًا على صحته، فالواجب الشرعي حينها هو الإفطار التزامًا بتعليمات الطبيب، لأن حفظ النفس مقدم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»، مؤكدًا أن المريض ينال الأجر كاملًا ويقضي الأيام بعد ذلك إذا استطاع.

وأكد الشيخ محمد كمال أن جميع أنواع الحقن، بما فيها حقن الفيتامينات، لا تُبطل الصيام سواء في الفريضة أو النافلة، موضحًا أن الصيام معها صحيح في رمضان وغيره ولا حرج فيه شرعًا.

