موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 5 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 5 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 5 فبراير، في تمام الساعة 5:15 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:43 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 5 فبراير 2026 م، الموافق 17 من شعـبان 1447 هـ

الفجر 5:14 ص

الشروق 6:43 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:13 م

المغرب 5:35 م

العشاء 6:54 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية..

واجعل قلوبنا فيه خاشعة وأعيننا دامعة وألسنتنا ذاكرة..

وأذهب عن قلوبنا كل ما يشغلنا عن عبادتك..

وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن..

وارزقنا فيه الخشوع والبر وصلة الأرحام..

واجعلنا فيه من المقبولين.. المرحومين..

واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين..