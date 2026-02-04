إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 4 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

12:25 م 04/02/2026

موعد أذان العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 4 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 4 فبراير، في تمام الساعة 3:12 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 م، الموافق 16 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:15 ص
الشروق 6:43 ص
الظُّهْرِ 12.09 م
العصر 3:12 م
المغرب 5:34 م
العشاء 6:54 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. اللهٰم أنزل عليه سكيَنة من عندك وأبدل خوفه أمناً، وحزنه فرحاً، وضيقه فرجاً، واجعل قلبي عامراً بذكرك متعلقاً بك متوكلاً عليك يارحيم.
ربي لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ربي أنِر بصيرتي، وارضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولًا مستوراً.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

