موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 4 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 4 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 4 فبراير، في تمام الساعة 5:15 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:43 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 م، الموافق 16 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:15 ص

الشروق 6:43 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:12 م

المغرب 5:34 م

العشاء 6:54 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد، وتوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا، وتعاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك، ولا تدع لنا برحمتك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعماً تدوم بفضلك، وأرواحاً تهوى طاعتك، ولساناً لا يمل من ذكرك، وعملاً صالحاً يقربني إلى رحمتك، ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك..

اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.