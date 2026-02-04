إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأربعاء 4 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:00 ص 04/02/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 4 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 4 فبراير، في تمام الساعة 5:15 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:43 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 م، الموافق 16 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:15 ص
الشروق 6:43 ص
الظُّهْرِ 12.09 م
العصر 3:12 م
المغرب 5:34 م
العشاء 6:54 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد، وتوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا، وتعاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك، ولا تدع لنا برحمتك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعماً تدوم بفضلك، وأرواحاً تهوى طاعتك، ولساناً لا يمل من ذكرك، وعملاً صالحاً يقربني إلى رحمتك، ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك..
اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان الفجر صلاة الفجر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن
زووم

بعد اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية.. 20 صورة لـ محمود حجازي مع نجوم الفن
أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام
شئون عربية و دولية

أول تعليق من عائلة القذافي بعد مقتل سيف الإسلام

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
ترامب: الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما.. وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء
شئون عربية و دولية

ترامب: الإيرانيون يرغبون في التوصل إلى شيء ما.. وسنرى إن كان سيتم إنجاز شيء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد