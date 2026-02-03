إعلان

أمين الفتوى: تحويل القبلة ورفع الأعمال أبرز أحداث شهر شعبان

كتب : محمد قادوس

10:47 ص 03/02/2026

الدكتور أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أكد الدكتور أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شهر شعبان شهد أحداثًا فارقة في التاريخ الإسلامي، أبرزها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهو حدث يحمل دلالات عظيمة في الرحمة والتأليف، ويعكس استجابة الله لدعاء النبي، صلى الله عليه وسلم.

وأوضح بسيوني، خلال لقائه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذا التحول يعلم المسلمين ضرورة تحويل القلوب أيضًا من المعاصي إلى الطاعات، ومن الغل والحسد إلى الصفاء والنقاء، مضيفًا أن من فضائل شعبان أنه الشهر الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله.

وأكد أمين الفتوى أن فضل الصلاة على النبي عظيم، ويستحق أن يُفرد له الحديث مطولًا، مشيرًا إلى أن شعبان يجمع بين عبادة الصيام وذكر الله والصلاة على رسوله، مما يجعله شهرًا مميزًا في حياة المسلمين.

أحمد بسيوني شهر شعبان دار الإفتاء المصرية المسجد الحرام

