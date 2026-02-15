إعلان

عبد المعز: رمضان مدرسة التقوى ومن أهم مخرجات الشهر الكريم ضبط النفس

كتب : محمد قادوس

10:48 ص 15/02/2026

رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك حاجة مهمة جدًا نتعلمها في شهر رمضان، وهي غاية مهمة وكبيرة، موضحًا أن من يدرس في كلية الهندسة خمس سنوات يخرج ببكالوريوس، ومن يدرس في كلية الطب ست سنوات يخرج ببكالوريوس طب وجراحة، ومن يدرس في كلية الدعوة أربع سنوات يخرج بليسانس الدعوة والثقافة الإسلامية، متسائلًا: "اللي دخل لرمضان وهيقعد 30 يوم هيطلع عنده إيه؟".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية" dmc": أن أول ما يتبادر إلى الذهن هو التقوى، مستشهدًا بقوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، مؤكدًا أن رمضان مدرسة التقوى، لكنه شدد أيضًا على أن من أهم مخرجات الشهر الكريم ضبط النفس.

وتابع، أن الإنسان العاقل يتريث، ويتأنى، ويصبر، ويتحلّم، موضحًا أن العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، مؤكدًا أن رمضان مدرسة وجامعة وأكاديمية لضبط النفس، قائلًا: "لا للانفعالات، لا للعصبية، لا للغضب، لا للجهالة"، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، وقوله: "وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا"، موضحًا أن عباد الرحمن لا يقابلون الجهل بجهل، مستدلًا كذلك بقوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".

رمضان عبد المعز شهر رمضان برنامج لعلهم يفقهون

