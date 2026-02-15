إعلان

حكم عمل الوليمة عند الرجوع من السفر الطويل" النقيعة"

كتب : محمد قادوس

12:13 م 15/02/2026

الدكتور نظير محمد عيّاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" يقوم والدي بعمل وليمة عند رجوعه من سفر طالت فيه مدة غيابه، فما حكم الشرع في ذلك؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي الوليمة عند الرجوع من السفر الطويل تسمى "نقيعة"، وعملها جائز شرعًا، ومندرج تحت إطعام الطعام المندوب إليه شرعًا.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: لفاعل هذه الوليمة مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم.

ونصح المفتي، السائل أن لا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.

وبين عياد، أن عمل الولائم له أسباب متعددة: منها الوليمة عند الرجوع من السفر الطويل، وهذه تسمى النَّقِيعَة، وهي مشتقة من النقع وهو الغبار؛ لأنَّ المسافر يأتي وعليه غبار السفر، وتطلق على الطعام الذي يصنعه القادم من السفر أو يصنع له، كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (8/ 362، ط. دار صادر)، ولها إطلاق آخر في اللغة؛ فتُطلق على الطعام الذي يصنع عند الإملاك وهو التزويج. يُنظر: "الزاهر" لأبي منصور الأزهري (ص: 211).

واصطلاح الفقهاء على إطلاقها على طعام القادم من السفر، قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (15/ 16، ط. دار إحياء التراث): [وهذا الطعام يسمى النَّقِيعة، بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع، وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر] اهـ.

وعمل النَّقِيعَةِ ودعوة الناس إليها عند قدوم المسافر من سفر من الأسفار هو صنيع مُستحسَنٌ يتفق مع أصول الشرع وجاءت بأصله السنة النبوية المشرفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً" أخرجه الإمام البخاري، وبوَّب له بـ (باب الطعام عند القدوم). وفيه: استحباب الضيافة والإطعام عند القدوم من السفر... وهو من فعل السلف، كما في "شرح صحيح البخاري" للإمام ابن بطال (5/ 243، ط. مكتبة الرشد).

قال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (6/ 2516) عند شرح حديث جابر رضي الله عنه السابق: [السُّنَّةُ لمن قَدِم من السفر: أن يُضيِّفَ بِقَدْر وُسْعِهِ، ذكره الطيبي، وقال ابن الْمَلَكِ: الضيافة سُنَّةٌ بعد القُدوم] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 400): [يستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ويطلق على ما يعمله المسافر القادم وعلى ما يعمله غيره له] اهـ.

وقد فرَّق الحنابلة بين أن تُصنع من القادم فأسمَوْها: "التحفة"، وبين أن تُصنع له فأسمَوْها: "النقيعة"، كما في "شرح منتهى الإرادات" للإمام البهوتي (3/ 32).

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية نظير محمد عياد مفتي الجمهورية حكم عمل الوليمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
أخبار مصر

مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
زووم

ندى بسيوني تعترض على "بوستر" مسلسل "الضحايا": "ليه أشوف نفسي كده"
"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة
أخبار المحافظات

فضيحة ليلية كشفها الطلاب.. كواليس فيديو "الأفعال غير اللائقة" داخل مدرسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق