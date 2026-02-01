موعد ليلة النصف من شعبان وأفضل الدعاء المستجاب

ليلة مباركة، تُرفع فيها الأعمال إلى الله، وتُكتب فيها الأقدار، ويُفيض الله فيها من رحماته على عباده.. إنها ليلة النصف من شهر شعبان المبارك.

وينصح العلماء في تلك الليلة المباركة بأن نغتنمها بالدعاء، والاستغفار، وقراءة القرآن، والقيام، لعلها تكون سببا في تبديل الأحوال إلى خير وفضل من الله تعالى.

وتبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم الإثنين 14 شعبان لعام 1447هـ، الموافق 2 فبراير 2026، وتستمر حتى فجر الثلاثاء 15 شعبان لعام 1447هـ، الموافق 3 فبراير 2026. وإليك بعض صيغ الدعاء المستحب الواردة عن العلماء والصالحين:

اللهم اقسم لي في هذه الليلة المباركة خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت. اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة المباركة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة. اللهم افتح لي في هذه الليلة المباركة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تُغيثني به من فضلك الطيب الحلال. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وعافيةٍ وصحةٍ وسلامةٍ وسَعة رزقٍ، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوءٍ وبلاءٍ وشرٍّ وفتنةٍ، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان في هذه الليلة المباركة من ذِكرٍ وشكرٍ فتقبَّله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريطٍ وتقصيرٍ وتضييعٍ، فتجاوز عني بسَعة رحمتك، يا أرحم الراحمين. اللهم تغمَّدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهرٍ، مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنبٍ مغفورٍ، وسعيٍ مشكورٍ، وعملٍ متقبلٍ مبرورٍ، وتجارةٍ لن تبور، وشفاءٍ لما في الصدور، وتوبةٍ خالصةٍ لوجهك الكريم. اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممَّن نظرتَ إليه فرحمته، وسمعتَ دعاءه فأجبته. اللهم إني أسألك في ليلة النصف من شعبان المباركة أسرارها وأنوارها وبركاتها، وأن تتقبَّل ما دعوتُك به، وأن تقضي حاجتي، يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّتَّه، ولا طالبًا إلا وفقته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسَّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات...

اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل. اللهم ندعوك دُعاءَ من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأغنِنا بفضلك عمَّن سواك.

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد ﷺ، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم كما آمنَّا به ولم نره، فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.

يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت.

يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم، يا وهَّاب ربِّ، لا تحجب دعوتي، ولا تردَّ مسألتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي، فقد ضاق صدري، وتحيَّرتُ في أمري، وأنت العالم بسرِّي وجهري، والقادر على تفريج كربي، وتيسير عسري. اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سُئل أعطى، وإذا دُعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون.

اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تُؤتي عبادك الصالحين، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.