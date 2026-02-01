إعلان

رمضان عبدالمعز يكشف فضل ليلة النصف من شعبان

كتب : محمد قادوس

05:02 م 01/02/2026

الشيخ رمضان عبدالمعز

كتب-محمد قادوس:

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن ليلة النصف من شعبان يتبقى عليها ليلتين فقط، موضحًا أن شهر شعبان في مجمله شهر جميل، شهر فيه نفحات وخيرات وبركات، وهو شهر تقفيل الميزانية، حيث إن أعمال السنة كلها ترفع في شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، والمذاع عبر فضائية" dmc": أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ترفع أعماله الصالحة وهو صائم، مشبهًا ذلك بالهدايا التي تجهز وتغلف بشكل جميل قبل تقديمها، مؤكدًا أن الصيام شيء والأعمال الصالحة شيء آخر، ومشيرًا إلى ضرورة أن يكون المسلم قد جهز أعماله الصالحة التي سترفع في هذا الشهر.

وشار إلى قوله تعالى: “فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا”، موضحًا أن الأجر إذا كان من الله فلا بد أن يكون عظيمًا، وأن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك بقوله عظيمًا، موضحًا أن شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال، ومن الطبيعي أن يكون كل مسلم ومسلمة قد أعدوا أعمالهم الصالحة، ويزينونها بالصيام.

وأكد أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة عظيمة جدًا من الليالي الجميلة التي رفع الله شأنها، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يطلع فيها على جميع خلقه، فينظر إليهم نظرة مغفرة، ونظرة رحمة، ونظرة ستر، ونظرة كرم، ونظرة رزق، ونظرة منح، فيغفر الله لجميع خلقه.

