بعد تريند "صلّى على النبي".. الإفتاء تنشر صيغة رائعة للصلاة على النبي

كتب - علي شبل:

بعد تصدر شعار أو لوجو مكتوب عليه عبارة "صلّي على النبي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة بسيطة تحمل العبارة على نطاق واسع عبر تطبيق واتساب ومنصات السوشيال ميديا الأخرى، نشرت دار الإفتاء المصرية صيغة رائعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ونشرت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تلك الصيغة المطولة من الصلاة على النبي:

اللهم ارزقنا حُبَّ سيدنا محمد ﷺ، وارزقنا حُبَّ مَن يُحبُّ سيدنا محمد ﷺ، وحبِّبنا إلى سيدنا محمد ﷺ، وحبِّبنا إلى مَن يُحبُّ سيدنا محمد ﷺ، ووفِّقنا لاتباع سيدنا محمد ﷺ، وكن لنا وليًّا ونصيرًا بما كنتَ به لأصفياء سيدنا محمد ﷺ، واجعلنا في الدنيا والآخرة تحت لواء سيدنا محمد ﷺ، ولا تحجب عنا وجه سيدنا محمد ﷺ، واختم لنا بالموت على دين سيدنا محمد ﷺ، واسقِنا من حوض سيدنا محمد ﷺ من يد سيدنا محمد ﷺ، وامنحنا دوام زيارة مسجد سيدنا محمد ﷺ، وارزقنا شفاعة سيدنا محمد ﷺ، وهيِّئ قلوبنا للاقتباس من علوم سيدنا محمد ﷺ، وطهِّر بواطننا من الأدناس ببركة اتباع سنة سيدنا محمد ﷺ، واملأ قلوبنا نورًا وحكمةً بالتأسي بسيدنا محمد ﷺ، وعطِّر أرواحنا بنسمات الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، اللهم ارزقنا كثرة الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، اللهم اشرح صدورنا، ويسِّر أمورنا، واكفِنا ما أهمَّنا، واقضِ حوائجنا بكثرة الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، وارزقنا في المنام كلَّ ليلةٍ رؤيةَ سيدنا محمد ﷺ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم لبس المرأة خاتم ذهب في الإصبع والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. عالمة أزهرية تجيب