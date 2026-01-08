إعلان

د. عصام الروبي يفسر: الآيات التي رآها النبي في المعراج؟

كتب : محمد قادوس

01:01 م 08/01/2026

الدكتور عصام الروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختص الدكتور عصام الروبي -أحد علماء الأزهر الشريف – "مصراوي" بتفسير ميسر لما تحويه آيات من الكتاب الحكيم من المعاني والأسرار، وموعدنا اليوم مع توضيح حول الآيات التي رآها النبي في معراجه.

قال الروبي: رأى النبي في معراجه الأنبياء واجتمع بهم وقد بعثهم له سبحانه وصلى بهم إمامًا، أما ما رآه في عروجه إلى السماء فقد وردت فيه أحاديث متعددة من ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: ذ(ووجدت في السماء الدنيا آدم فقال لي جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه ورد على آدم السلام فقال: مرحبا وأهلا بابني، فنعم الابن أنت).

وفي رواية أحمد عن أنس قال: قال رسول الله: (لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم).

وأما الآيات القرآنية الدالة على معراجه صلى الله عليه وسلم: جاءت في مطلع سورة النجم، قال تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ *عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ*وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ *فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ *فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ *أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ يرى ].

وكان الإسراء والمعراج والعودة في بعض ليلة واحدة، واختلف العلماء هل كانا بالجسد والروح، أو بالروح فقط، أو كانا مناما، والجمهور على أنهما كانا بالجسد والروح يقظة، ويشهد لذلك التعبير عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: (بعبده) والعبد يشمل الجسد والروح معا.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

عصام الروبي تفسير الايات معراج النبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق
والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "
حوادث وقضايا

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "
إعلامي سعودي ينعي زوجته بكلمات مؤثرة
شئون عربية و دولية

إعلامي سعودي ينعي زوجته بكلمات مؤثرة
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
"منحازة لحفيدتي".. أول تعليق من علا رامي بعد طلاق نجلها
زووم

"منحازة لحفيدتي".. أول تعليق من علا رامي بعد طلاق نجلها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية