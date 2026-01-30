كيف تجذب ابنك إلى حب القراءة؟.. 5 خطوات ينصح بها الأزهر للفتوى

كتب - علي شبل:

تزامنا مع إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عدة نصائح لكل أسرة تريد أن تحبب أولادها في القراءة والمعرفة.

وحدد الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 خطوات حتى تجذب ابنك إلى حب القراءة، وهي:

1️⃣ القراءة بالقدوة:

أفضل طريقة لتجعل ابنك يقرأ، هي أن تقرأ أنت، اجعل القراءة مما يقلدك فيه أطفالك، سيعتاد طفلك على رائحة الورق وسحر الكلمات تدريجيًّا، عندما يعيش في بيت يحب أهله القراءة ويحظى الكتاب فيه بمكانة مميزة.

2️⃣ زيارة المكتبات العامة:

اصطحاب الطفل إلى المكتبات العامة ومعارض الكتب، والسماح له باختيار الكِتاب الذي يجذب انتباهه ومشاركته في قراءته يجعل القراءة متعة له، ويحلق بخياله وعقله إلى عالم المعرفة.

3️⃣ تحاور مع طفلك حول ما قرأ:

بعد الانتهاء من قراءة قصة أو كتاب تناقش معه فيه، واسأله عن الجزء المفضل لديه، أو ملخص ما قرأ، هذا الأمر سيشجعه على القراءة أكثر، ويزيد لديه مهارة التعبير والتفكير النقدي.

4️⃣ ركن الكتب:

ابتكار ركن مميز للطفل في منزله به كتبه وأدواته تجعل من القراءة متعة لا تنتهي بالنسبة له.

5️⃣ خصص لابنك وقتًا تقرأ له فيه:

عند ما يخصص الأب أو الأم وقتًا يقرأ فيه لأبنائهم القصص المشوقة، والجذابة حتى ولو كان الأبناء يعرفون القراءة، فإنه بذلك يمارس أفضل الأساليب لغرس حب القراءة في نفوسهم.

