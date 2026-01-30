إعلان

ما حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

11:37 ص 30/01/2026

دار الإفتاء المصرية

كتب - علي شبل:

ما حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن العقيقة سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، ومن ترك العقيقة -مع القدرة عليها- يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» أخرجه الترمذي.

العقيقة دار الإفتاء المصرية

