خالد الجندي: أخلاق بسيطة تُدخل أصحابها الجنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن حقيقة التعامل مع الله عز وجل لا تقوم على كثرة العبادات وحدها، بل على الأخلاق التي يحملها الإنسان في حياته اليومية، موضحًا أن الأخلاق الحسنة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى يعجب بالعبد إذا تحلى بهذه الصفات، وأن تفاوت الناس بين يدي الله يوم القيامة يكون بحسب تفاوتهم في مقامات أخلاقهم في الدنيا، فكلما ارتقى الإنسان أخلاقيًا علت منزلته أخرويًا.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن الأدلة على هذا المعنى كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن بعض الناس قد يأتون يوم القيامة وعندهم تقصير في بعض الطاعات والعبادات، لكن الله يغفر لهم بسبب مواقف أخلاقية صادقة، كمن كسر غصن شوك عن الطريق، أو سقى كلبًا يلهث من شدة العطش، أو أماط الأذى عن الطريق، أو كان يرفع الحصى من المسجد، أو يمهل المدينين حتى يفرج الله عنهم، مؤكدًا أن الله شكر هذه الأعمال لأنها أخلاق يحبها سبحانه وتعالى.

وأشار، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشج بن قيس حين قال له:" إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة"، موضحًا أن الحلم هو طول البال، والأناة هي عدم الاستعجال، وأن الله إذا أحب هاتين الصفتين، فما الذي يطلبه العبد من ربه بعد ذلك إلا الستر والبر والفضل والكرم والعطاء والجود والإحسان.

وبيّن أن الله عز وجل يحب الحياء والستر، محذرًا من هواة الفضائح على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدًا أن من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة، وأن كفّ اللسان عن الخوض في معاصٍ لا تتعلق بحقوق المجتمع ولا بحقوق الآخرين، وإنما تضر صاحبها فقط، عبادة عظيمة غفل عنها كثيرون، وقد تكون سببًا في نجاة العبد يوم القيامة.

وشدد على أن كل طرق القرب إلى الله مفتوحة بالمناهج الأخلاقية، لا بالمناهج التعبدية وحدها، لأن العبادة بلا أخلاق لا قيمة لها، موضحًا أن الأخلاق هي السند الحقيقي للعبادات، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»، داعيًا الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن يرزقنا الخلق القويم، وأن يخلق أخلاقنا بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

