موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 27 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:11 ص 27/01/2026

موعد أذان وصلاة الفجر

مصراوي:الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 27 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة 5:18 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:48 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.


مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 م، الموافق 8 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:18 ص
الشروق 6:48 ص
الظُّهْرِ 12.08 م
العصر 3:07 م
المغرب 5:28 م
العشاء 6:48 م


ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


في فجر هذا اليوم.. يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.


اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا.. وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد..
اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك ، اللهم عاملنا بما أنت أهله ، ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.

أذان الفجر

