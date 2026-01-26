زوج يرفض السماح لزوجته بالصيام في شهر شعبان.. فكيف تتصرف وفق الشرع؟

هل يجوز للزوج منع زوجته مت الصيام في شهر شعبان؟ وهل يختلف الحكم الشرعي إذا كان صيامها واجبا أم تطوعا؟ هذا ما أجاب عليه فضيلة الشيخ محمود السيد، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، في فتوى قديمة في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني.

وخلال البث، تلقى فضيلة الشيخ محمود السيد، سؤالاً يقول: زوج يرفض السماح لزوجته بالصيام في شهر شعبان.. فما الحكم؟

وفي رده، أجاب "السيد": كثير من الناس يؤخرون قضاء الأيام التي أفطروها في رمضان إلى شهر شعبان الذي يليه، مضيفا: للسائلة بقول لو كان الصوم في شهر شعبان صيام قضاء أو كفارة أو صيام نذر محدد في هذا الشهر، بحيث أن يضيق الوقت على أداء الفريضة في هذا الوقت، في هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصيام، لأنه أصبح الصيام واجبا عليها أنها تؤديه.

وتابع عضو الأزهر للفتوى: لو كانت الزوجة تصوم تطوعا، وصياما مستحبا وهو الوارد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، في هذه الحالة يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصيام.

وأكد السيد: الأولى والأفضل في هذا الأمر ألا يمنع زوجته من الصيام، لأن الزوجة تريد أن تتعبد لله-سبحانه وتعالى-وتتقرب لله في هذا الشهر الكريم، ناصحا الزوج: هذا الشهر فرصة بالنسبة لك ولها وللجميع بأن نستثمر كل لحظه فيه وفي كل وقت فيه من طاعة ومن عبادة ومن صيام.

