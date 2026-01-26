إعلان

زوج يرفض السماح لزوجته بالصيام في شهر شعبان.. فكيف تتصرف وفق الشرع؟

كتب : محمد قادوس

04:34 م 26/01/2026

زوج يرفض السماح لزوجته بالصيام في شهر شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هل يجوز للزوج منع زوجته مت الصيام في شهر شعبان؟ وهل يختلف الحكم الشرعي إذا كان صيامها واجبا أم تطوعا؟ هذا ما أجاب عليه فضيلة الشيخ محمود السيد، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، في فتوى قديمة في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني.

وخلال البث، تلقى فضيلة الشيخ محمود السيد، سؤالاً يقول: زوج يرفض السماح لزوجته بالصيام في شهر شعبان.. فما الحكم؟

وفي رده، أجاب "السيد": كثير من الناس يؤخرون قضاء الأيام التي أفطروها في رمضان إلى شهر شعبان الذي يليه، مضيفا: للسائلة بقول لو كان الصوم في شهر شعبان صيام قضاء أو كفارة أو صيام نذر محدد في هذا الشهر، بحيث أن يضيق الوقت على أداء الفريضة في هذا الوقت، في هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصيام، لأنه أصبح الصيام واجبا عليها أنها تؤديه.

وتابع عضو الأزهر للفتوى: لو كانت الزوجة تصوم تطوعا، وصياما مستحبا وهو الوارد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، في هذه الحالة يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصيام.

وأكد السيد: الأولى والأفضل في هذا الأمر ألا يمنع زوجته من الصيام، لأن الزوجة تريد أن تتعبد لله-سبحانه وتعالى-وتتقرب لله في هذا الشهر الكريم، ناصحا الزوج: هذا الشهر فرصة بالنسبة لك ولها وللجميع بأن نستثمر كل لحظه فيه وفي كل وقت فيه من طاعة ومن عبادة ومن صيام.

اقرأ أيضاً:

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز وضع أظافر طبية بسبب تآكل الأظافر وهل تصح الطهارة معها؟.. أمين الفتوى يجيب

أسامة قابيل يقدّم 5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

زوج يرفض صيام زوجته شهر شعبان الصيام في شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القيادة الوسطى الأمريكية: حاملة الطائرات "لينكولن" في الشرق الأوسط لتعزيز
شئون عربية و دولية

القيادة الوسطى الأمريكية: حاملة الطائرات "لينكولن" في الشرق الأوسط لتعزيز
"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
رياضة عربية وعالمية

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
"عمل مذهل".. ترامب يعلق على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيلي
شئون عربية و دولية

"عمل مذهل".. ترامب يعلق على العثور على جثمان آخر أسير إسرائيلي
فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
زووم

فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره