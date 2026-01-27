إعلان

مجلس النواب العراقي ينفي تأجيل جلسة انتخاب الرئيس

كتب : مصراوي

05:28 ص 27/01/2026

مجلس النواب العراقي

وكالات

نفى مجلس النواب العراقي، صدور أي قرار بتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الجلسة قائمة في موعدها ولا صحة للأنباء المتداولة عن تأجيلها.

يأتي هذا النفي في ظل تصريحات لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وعدة مصادر سياسية، رجحت تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، بسبب اعتراضات داخل أجزاء من الإطار التنسيقي وبعض الأطراف السنية على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، إضافة إلى السعي لمنح مهلة إضافية للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للتوافق على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية.

وتعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محطة حاسمة ضمن الاستحقاقات التي أعقبت انتخابات 2025، إذ ينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يكون المنصب من حصة الأكراد وفق العرف السياسي، في ظل تنافس حالي بين مرشح الديمقراطي فؤاد حسين ومرشح الاتحاد الوطني نزار آميدي، ما يجعل التوافق الكردي – الكردي عاملا مفصليا في حسم الجلسة ضمن المهل الدستورية.

كانت الولايات المتحدة حذرت العراق من انتخاب نوري المالكي أو تشكيل حكومة موالية لإيران، معتبرة أنها لن تحمي مصالح بغداد أو تعزز الشراكة مع واشنطن.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قلق بلاده من عودة المالكي، مشيرا إلى نظرة سلبية لحكوماته السابقة، مع تهديدات بعقوبات على عائدات النفط إذا ضمت فصائل مدعومة من إيران للحكومة الجديدة، وفقا لروسيا اليوم.

