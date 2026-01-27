إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا

كتب- محمد أبو بكر:

05:30 ص 27/01/2026

تعبيرية

يزداد اهتمام المسلمون في مصر والعالم الإسلامي، بمعرفة موعد شهر رمضان 2026 ، للتحضير لاستقبال الشهر الفضيل، الذي تتسم أيامه بالصلاة والتراويح، وتلاوة القرآن الكريم، والعبادات الروحانية التي تعم الأجواء الإسلامية.

دار الإفتاء تحدد غرة شعبان وتستعد لاستطلاع هلال رمضان

أعلنت دار الإفتاء، أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 هو غرة شهر شعبان، ما يمهد للعد التنازلي نحو بداية شهر رمضان.

وأوضحت الحسابات الفلكية الأولية أن أول أيام رمضان في مصر سيكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026.

ويترقب المسلمون إعلان دار الإفتاء عن استطلاع رؤية هلال رمضان، المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، لتأكيد بداية الشهر الكريم رسميًا.

هلال شهر رمضان

