ما حكم سُنة الجمعة القبلية؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

11:05 ص 23/01/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم سُنة الجمعة القبلية؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن علماء الأمة سلفًا وخلفًا اتفقوا على أن سنة الجمعة القبلية مشروعةٌ مستحبةٌ؛ لأن صلاة الجمعة صلاة مفروضة، والأصل أن كل صلاة مفروضة يُشرَعُ قبلها صلاة ركعتين.

وفي خصوص الجمعة، استشهدت لجنة الفتوى بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» أخرجه البخاري، مؤكدة أن هذا ما استقر عليه العمل سلفًا وخلفًا.

