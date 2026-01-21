أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن العلاقة الزوجية المشروعة من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها السكينة والمودة والرحمة، ولا حرج شرعًا في تكرارها بين الزوجين متى توافرت الرغبة والقدرة، موضحًا أن الأصل في ذلك الإباحة الكاملة ما دامت في إطار الزواج الشرعي.

وأوضح خليل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاغتسال من الجنابة واجب لأداء الصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف، لكن يجوز للزوجين تأخير الغسل إلى وقت الصلاة، ولا إثم في ذلك، مستشهدًا بما ورد عن النبي ﷺ أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.

وأشار إلى أن برودة الطقس لا تُسقط وجوب الغسل، لكن الشريعة راعت المشقة والضرر، فإذا خشي الإنسان على نفسه من المرض أو الضرر بسبب شدة البرد وعدم توفر وسائل التدفئة أو تسخين الماء، جاز له التيمم مؤقتًا حتى يزول العذر ويتمكن من الاغتسال بالماء.

وبيّن أن من رحمة الإسلام أنه دين يراعي أحوال الناس وظروفهم، فلا يكلّفهم ما فيه مشقة أو أذى، لقوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

وشدد على أن الطهارة باب من أبواب العبادة والقرب من الله، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على أدائها بيسر وطمأنينة، داعيًا الله أن يفقهنا في ديننا ويرزقنا حسن العمل والاتباع.

