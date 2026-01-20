10 وصايا وبرنامج عملي لإحياء ليلة النصف من شعبان ينصح بها باحث أزهري

كتب-محمد قادوس:

مع مغرب يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026 ستبدأ ليلة النصف من شعبان، وعن أفضل الأعمال المستحبة لإحياء هذه الليلة المباركة، أوضح الشيخ ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركات في العام، مستدلا بما ورد من أحاديث حكم عليها بعض أهل الحديث بالحسن منها:

ما روي عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ قال: (يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ). [أخرجه ابن حبان في "صحيحه".

وأضاف سلامة في جديثه لمصراوي، أنه من فضل الله علينا هذا العام أن تجتمع ليلة النصف من شعبان مع ليلة الجمعة فزاد الفضل فضلًا وزاد النور نورًا، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه-قال رسول الله ﷺ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ . فِيهِ خُلِقَ آدَمُ . وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا). وأخرجه أبو داود والنسائي في سننهما عن النبي ﷺ أنه قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ) قالوا: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي بَلِيت. فقال: (إن الله جل وعلا حرَّم على الأرض أن تأكل أجسامنا).

وأوضح الباحث الشرعي أن ليلة النصف من شعبان هذا العام عشر ساعات ونصف بالتمام والكمال حيث تبدأ من غروب شمس يوم الخميس وحتى طلوع فجر يوم الجمعة أي من الساعة 6.4م دقائق وحتى الساعة 4.35 ص بتوقيت القاهرة بإذن الله تبارك وتعالى.

ونصح سلامة ببرنامجًا علميًا لهذه الليلة وليوم النصف من شعبان من عشر نقاط، لعل الله أن يشملنا جميعًا بمغفرته ورحمته وحبذا لو عممنا هذا البرنامج في جميع أيام السنة.

1-اجمع أولادك وأهلك في هذه الليلة وذكرهم بما فيها من الفضل والثواب والمغفرة والرحمة للخلق بحيث يستشعرون اطلاع الله عليهم.

2-تب إلى الله من كل ذنب وخطيئة مهما صغرت فالنبي ﷺ كان يستغفر الله ويتوب إليه وهو المعصوم.

3-علِّم أهلك وأنت معهم أن تسامح وتصفح، وعلِّمهم أن يطلبوا الصفح والمسامحة من كل من قاموا بإيذائه؛ لأن الليلة يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ولا تدخل في خصام وجدال مع أحد حول فضل الليلة، فلا وقت للخصام في هذه الليلة.

ازرع فيهم ثقافة المسامحة وثقافة سلامة الصدر من الأحقاد.

4-أكثر من تلاوة القرآن ومن الصلاة على النبي محمد ﷺ في هذه الليلة فعند ابن حبان أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً).

5-أكثر من الدعاء والاستغفار في هذه الليلة وخصوصًا في الثلث الأخير من الليل واطلب كل ما تتمناه فلعله يقبل اليوم.

6-حافظ على الصلوات في أوقاتها في جماعة في المسجد وعلم زوجتك وبناتك أن يبادرنَّ بالصلاة في أول الوقت.

7-لا تضيع الليلة في مواقع التواصل الاجتماعي والتلفاز بل حاول الاستفادة القصوى من هذه الليلة.

8-أيقظ اهلك للصلاة الفجر في وقته وقم وأبنائك إلى المسجد لإدراك الجماعة.

9-اغتسل لصلاة الجمعة واذهب للمسجد مبكرًا وفي نفسك الثواب العظيم لمن بَّكر للمسجد في هذه الصلاة.

10-لا تنس ساعة الإجابة يوم الجمعة فاحرص ألا يفوت منك وقت دون دعاء وخصوصًا بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

