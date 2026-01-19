أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من ابتهال من الشرقية، تقول فيه: أنا مريضة وسواس قهري في العقيدة، وساعات بحس إن أنا بوصل للشرك وبحس إني تلفظت بكلمة الشرك بلساني، أعمل إيه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذه الوساوس لا ينبغي الالتفات إليها مطلقًا، مؤكدًا أن اتهام الإنسان لنفسه بالشرك أمر خطير وليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مشيرًا إلى أن الدخول في الإسلام ليس كالخروج منه، وأن السائلة مسلمة ولا يجوز لها أن تعطي لهذه الوساوس أي اهتمام أو اعتبار.

وأكد أن الواجب على من ابتلي بمثل هذا المرض ألا يستسلم لهذه الأفكار، وألا يفتح لها بابًا في قلبه أو عقله، ناصحًا السائلة بعدم الحرج في اللجوء إلى الطبيب المختص حتى يصف لها الدواء المناسب لحالتها، سائلًا الله تعالى أن يعجل لها بالشفاء والعافية.

