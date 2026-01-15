إعلان

كيف نعيش نعمة الإسراء والمعراج ونحوّلها إلى يقظة روحية وبصيرة نورانية؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

05:47 م 15/01/2026

الدكتور عمرو الورداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعضو مجلس النواب، أن رحلة الإسراء والمعراج ليست مجرد حكاية تُروى أو قصة تاريخية تُحكى، وإنما هي نعمة عظيمة نتعلم منها كيف يكون الوصل الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى، وكيف تفتح لنا كنوز المعاني لنطرق بها باب الجمال الإلهي، فالمعراج في جوهره إعلان رباني أن الله يريد أن يرفع الإنسان من ضيق الأرض إلى سعة السماء، ومن وحشة النفس الإنسانية إلى أُنس الحضرة القدسية.

وأضاف الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن القراءة الصحيحة للإسراء والمعراج ليست قراءة جدل حول وقوع الحدث من عدمه، وإنما هي قراءة حضارية تربوية لبناء الإنسان، نخرج بها من عبثية التصديق والإنكار إلى استثمار نعم الله علينا، فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بما يفوق الخيال، ومقتضى الإيمان أن نوقن أن الإنسان يستطيع أن يكون في أُنس الحضرة الإلهية، وليس بينه وبين الله سوى يقين قلبه بأن الله معه، مصداقًا لقوله تعالى:" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان».

وبيّن أن حقيقة التوحيد لا تُنال إلا بـ«الكفر بالمسافات»، أي أن يدرك الإنسان أنه لا توجد مسافة حقيقية بينه وبين الله، فالله أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معه حيثما كان، وأن المسافات التي يتصورها الإنسان ما هي إلا مسافات تربوية وتزكوية لرفع الحجب عن القلوب حتى ترى الحقيقة، فالحياة ليست مسافات تُقطع إلى الله، بل هي يقظة على معيته الدائمة، ووعي بأن الوجود كله قائم على نظرته سبحانه، ولولا نظرته ما كان الإنسان موجودًا.

وأضاف أن الإسراء والمعراج يقدمان نموذجًا عمليًا في الحياة كلها، فالمعراج ليس رحلة زمنية فقط، وإنما هو يقظة داخلية وبصيرة نورانية، يتعلم منها الإنسان كيف يعيد ترتيب علاقته بالله، فهو لا يصعد إلى الله بحوله وقوته، ولا يقترب إليه بجهده المجرد، بل الله هو الذي يرفعه إليه بفضله، وهو الذي يهب له الوصل، فيفيق العبد على أنه حاضر مع الله في كل لحظة من حياته.

وأكد أن جوهر الإسراء والمعراج هو رحلة للشهود والمعنى، كما قال الله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا»، فالله جعل الإسراء ليُري نبيه من آياته، لا لمجرد الإبهار أو الانبهار، بل ليعود إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ببصيرة لا تخطر على بال، فالمعراج درس عملي أن كل خروج من ضيق إلى سعة هو معراج إلى الله، وأن الفرح الحقيقي يكون بفضل الله ورحمته، وبهما تطمئن القلوب وتستقيم النفوس.

اقرأ ايضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

علي جمعة: الإسراء والمعراج آيةٌ من آيات الله العظمى تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة

ما حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين ونية التطوع في شهر رجب؟.. المفتي يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور عمرو الورداني دار الإفتاء المصرية رحلة الإسراء والمعراج نعمة الإسراء والمعراج برنامج مع الناس جوهر الإسراء والمعراج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
أخبار البنوك

هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات