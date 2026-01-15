إعلان

خالد الجندي: جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد والإسلام لا يسمح بالإساءة لهم

كتب : محمد قادوس

05:05 م 15/01/2026

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن سيدنا موسى عليه السلام كان على دين غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام كان يدين بدين مختلف عن الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء، موضحًا أن جميع الأنبياء جاءوا برسالة واحدة من عند الله، وأنه لا يوجد نبي اخترع دينًا من عند نفسه، فكلهم يتكلمون بأمر الله ووحيه، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة النمل: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى»، وكذلك قوله سبحانه في سورة ص: «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار»، لافتًا إلى أن جميع الأنبياء لهم مقام الاصطفاء والاختيار عند الله عز وجل.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن عظمة الإسلام تتجلى في كونه دينًا يحترم غيره من الرسالات السماوية، ولا يمكن أن تجد أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطعنون في سيدنا موسى أو سيدنا عيسى عليهما السلام، مؤكدًا أن من يتجاوز في اللفظ أو يسيء الأدب مع سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام يكفر ويخرج من الملة وتحرم عليه الجنة، لأن الإساءة لأي نبي من أنبياء الله جريمة عقدية لا تُقبل بحال من الأحوال.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المسلمين يؤمنون بأن سيدنا موسى نبيهم، وسيدنا عيسى نبيهم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء جميعًا، مشيرًا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم نجّى الله فيه موسى من الغرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة التي لو فهمها الناس لفهموا حقيقة الإسلام: «نحن أحق بموسى منهم»، مؤكدًا أن المسلمين هم الأحق بالأنبياء جميعًا لأنهم يؤمنون بهم جميعًا دون تفريق، ويوقرونهم ويعظمونهم كما أمر الله عز وجل.

الشيخ خالد الجندي الأنبياء دين الإسلام

