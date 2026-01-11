إعلان

داعية: أقدار الله للمؤمن منح وعطايا وليست محنًا

كتب : محمد قادوس

04:02 م 11/01/2026

الشيخ رمضان عبد المعز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-محمد قادوس:

توقف الشيخ رمضان عبد المعز أمام لمحة بلاغية في حديث" عجبًا لأمر المؤمن"، مشيرًا إلى استخدام النبي لفظ "أصابته" في السراء والضراء، وربط ذلك بقوله تعالى:" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأوضح خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc" أن الآية قالت "لنا" ولم تقل "علينا"، مما يؤكد أن كل أقدار الله للمؤمن هي منح وعطايا، سواء كانت بسطًا في الرزق أو تضييقًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشكلة ليست في الزمان أو الظروف، بل في رد فعل الإنسان نفسه، مستشهدًا بقول الإمام الشافعي: "نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيب سوانا".

اقرأ أيضاً:

أحمد كريمة يكشف سر ارتباط والد النبي بقصة فداء جده إسماعيل

الداعية مصطفى حسني: أعظم لقب للإنسان هو العبد النافع

داعية: الإخاء والمؤاخاة من أعظم القيم التي أسس لها النبي وبها تُبنى المجتمعات

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون أقدار الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نصائح طبية

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
زووم

نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
رياضة عربية وعالمية

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
قضية الدارك ويب.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة للمفتي
أخبار المحافظات

قضية الدارك ويب.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة للمفتي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران