داعية: أقدار الله للمؤمن منح وعطايا وليست محنًا

كتب-محمد قادوس:

توقف الشيخ رمضان عبد المعز أمام لمحة بلاغية في حديث" عجبًا لأمر المؤمن"، مشيرًا إلى استخدام النبي لفظ "أصابته" في السراء والضراء، وربط ذلك بقوله تعالى:" قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأوضح خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc" أن الآية قالت "لنا" ولم تقل "علينا"، مما يؤكد أن كل أقدار الله للمؤمن هي منح وعطايا، سواء كانت بسطًا في الرزق أو تضييقًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشكلة ليست في الزمان أو الظروف، بل في رد فعل الإنسان نفسه، مستشهدًا بقول الإمام الشافعي: "نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيب سوانا".

