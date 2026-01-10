إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم السبت 10 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:11 م 10/01/2026

الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 10 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم السبت 10 يناير، في تمام الساعة 2:54 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 10 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص
الشروق 6:52 ص
الظُّهْرِ 12.02 م
العصر 2:54 م
المغرب 5.13 م
العشاء 6:35 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعلنا من الذين طال عمرهم وحسن عملهم ورضيت عنهم وختمت لهم بخير وجمعتهم مع من يحبون في الفردوس الأعلى..
اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. الذين آمنوا وكانوا يتقون.. الذين تُفتح لهم أبواب السماء وتُقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
اللهم اسقنا من يد نبيك وحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.
اللهم آمين..

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان العصر دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة

