هل بول الطفل على الملابس ينجس الثياب وينقض الوضوء؟.. عالم أزهري يجيب

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا من سيدة تقول: لدي طفل رضيع أقوم بتنظيفه من النجاسة وأحيانا يبول على ثيابي، فهل بوله ينجس ثوبي، وينقض وضوئي؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الشرع الحكيم خفف في طهارة بول الصبي الذي يصيب ثياب أمه، ويسّر في إزالته طبقاً لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وجعل

الطهارة منه تحصل برش الماء عليه إذا كان ذكراً، ولم يطعم غير اللبن أو كان اللبن طعامه الرئيسي، وغذاءه الأصيل، ودل على أن بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن يطهر برش الماء عليه ما يلي:

روى أبو داود في سننه عن لبابة بنت الحارث: قالت: كان الحسن بن علي في حجر النبي فبال على ثوبه فقلت يا رسول الله: البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال : [ إنما يغسل من بول الأنثى،

وينضح من بول الذكر ].

روى الترمذي عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه ] ولفظ البخاري "أنها أتت النبي بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول اللّه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله".

وأضاف لاشين، في بيان فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كما ذكرنا فإن السبب فى التيسير فى إزالة هذه النجاسة كثرة المشقة الناجمة عن عدم التيسير فيما لو ألحقنا بول الصبي ببول الكبير في كيفية التطهير، والمشقة تدعو إلى التيسير، كما أن الأحاديث السابقة تدل على حسن المعاشرة واللين، والتواضع والرفق بالصغير، ودلت ثانياً على جواز الذهاب بالأطفال إلى أهل الفضل والصلاح والتقى للتبرك بهم كما حصل ذلك مع إمام الورعين وأول الصالحين سيدنا محمد النبي الأمين.

وأما التفرقة بين الصبي والصبية في كيفية التطهير، فيقول الدكتور عطية لاشين: ذلك راجع إلى شدة تعلق النفوس بالذكور وحرصهم على مداعبتهم وملاعبتهم فخفف ذلك رفعاً للحرج على المؤمنين، كما أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش البول رشاً، ومن الجارية واسع فيصب البول صباً، فيقابل الرش بالرش، والصب بالصب.

وأما عن علاقة ذلك بانتقاض الوضوء فالجواب أنه ليس لذلك علاقة بانتقاض الوضوء فيبقى وضوء الأم قائماً ولو أصاب ثوبها بول صبيها أو حتى بول أو غائط الكبير غاية ما في الأمر تزال هذه النجاسة فقط ويظل الوضوء صحيحاً؛ لأن إصابة البدن بالنجاسة ولو من كبير ليس من نواقض الوضوء.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل