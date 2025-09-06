كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن قضية تربية الكلاب في المنازل من المسائل التي أثارت نقاشًا واسعًا بين الفقهاء قديمًا وحديثًا، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية فرّقت بين تربية الكلاب للحاجات المشروعة، مثل الحراسة أو الصيد أو رعي الماشية، وبين اقتنائها لمجرد اللهو أو الزينة أو التفاخر.

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات له، أن النصوص الشرعية في السنة النبوية جاءت واضحة في هذا الباب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط"، وهو ما يدل على أن تربية الكلاب دون حاجة معتبرة أمر منهيٌّ عنه ويترتب عليه نقصان الأجر.

وحول مسألة الطهارة، أوضح الدكتور قابيل أن جمهور العلماء يرون أن الكلب في ذاته طاهر، إلا أن نجاسته تتعلق بلعابه خاصة إذا ولغ في الإناء، استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب"، ومع التقدم الطبي والعلمي، أجاز العلماء المعاصرون استبدال التراب بالمطهرات والمعقمات الحديثة التي تحقق الغرض نفسه.

وأضاف أن لعاب الكلب إذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، لكن ذلك لا ينقض الوضوء كما يعتقد البعض، بل هو متعلق فقط بالطهارة الحسية، مشدّدا على أنه لا ينبغي وجود الكلاب قرب أماكن الطعام أو في مواضع الصلاة لما في ذلك من تعريض للنجاسة والنفور.



وأشار إلى أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن لعاب الكلاب يحتوي على ميكروبات وجراثيم قد تكون ضارة بالإنسان، وهو ما يفسر الحكمة الشرعية في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب مرات متعددة، مؤكداً أن هذا يبرهن على سبق الشريعة الإسلامية في الوقاية الصحية، حيث جاءت النصوص الشرعية متوافقة مع ما اكتشفه العلم الحديث.

وبالنسبة للكلاب الصغيرة التي يقتنيها البعض للزينة أو التفاخر، أكد أن الحكم الشرعي لا يختلف، فهي غير جائزة إلا إذا كان هناك غرض معتبر، مشددًا على أن الإسراف في شراء هذه الحيوانات لمجرد الرفاهية لا يوافق مقاصد الشرع في ترشيد المال والبعد عن التبذير.

وأشار الدكتور قابيل إلى أن القرآن الكريم لم يرد فيه نص صريح بتحريم الكلاب، بل ورد ذكرها في قصة أصحاب الكهف: "وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ" [الكهف: 18]، مما يدل على أن وجود الكلاب في الحياة الإنسانية ليس محرمًا بإطلاق، وإنما المنع مقيد بسبب أو علة شرعية.

وقال: "الإسلام دين الرحمة بالحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل كبد رطبة أجر"، ونهى عن إيذاء الحيوانات أو تحميلها فوق طاقتها؛ لذلك، فإن تربية الكلاب أو غيرها من الحيوانات يجب أن تقوم على الرحمة والرعاية والضوابط الشرعية، بعيدًا عن الإسراف أو مخالفة النصوص الواضحة".

شدّد الدكتور أسامة قابيل، على ضرورة العناية والرعاية بالكلاب وعدم تركها دون طعام أو شراب أو علاج، مؤكدًا أن الإسلام أوصى بالرحمة بالحيوان وعدم تعذيبه أو إهماله، مثلما يحدث من بعض الأشخاص الذين يتركون كلابهم أثناء سفرهم دون اهتمام أو رعاية، وهو ما يخالف هدي الدين الذي حث على الإحسان إلى كل ذي روح.

