الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. رد حاسم من أمين الفتوى

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول ما كيفية الرد والتعامل مع شاب يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.

وفي رده، قال شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن هذا الفهم "غير منضبط وغير صحيح"، موضحًا أن أصل الاحتفال ورد في الشرع الشريف من فعل النبي ﷺ، حيث كان يداوم على صيام يوم الاثنين، ولما سُئل عن ذلك قال: "ذاك يوم وُلدت فيه".

وأضاف أمين الفتوى أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وذكرهم بأيام الله"، مشيرًا إلى أن يوم المولد من أيام الله العظيمة، وبالتالي فإن أصل الاحتفال مشروع.

وأكد أن الخلاف لا يدور حول أصل الاحتفال، وإنما حول هيئته وكيفيته، فإذا كانت الكيفية متوافقة مع الشرع الشريف جاز الاحتفال، أما إن تضمنت مخالفات، فالمشكلة تكون في الكيفية لا في أصل الفعل.

وعن كيفية التعامل مع من يرى أن المولد بدعة، شدد أمين الفتوى على ضرورة الرفق واللين والإيضاح بالحجة والبيان، لافتًا إلى أن بعض الشباب قد يتأثرون بمعلومات غير دقيقة يقرؤونها أو يسمعونها، ومن هنا تأتي أهمية التوجيه إلى العلماء الثقات والجهات الموثوقة في العلم والدين.

وقال: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات".

