هل استخدام العطور التي تحتوي على كحول حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم استخدام العطور أو البرفانات التي تحتوي على كحول، رداً على سؤال يطلب الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إن شرب الكحول حرام، لكن هناك فرق بين الشرب وبين استخدام الكحول في العطور.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، [null]اليوم الأحد، أن الكحول في العطور مادة خفيفة وطَيّارة، توضع كوسيط لنقل الزيت العطري من زجاجة العطر إلى الملابس أو الجسم، وبعد أن تُرش، تتبخر الكحول سريعًا، ولا يبقى أثر لها على الجلد أو الملابس.

وأضاف أن الكحول هنا لا تُستهلك ولا تُشرب، بل وظيفتها فنية وتقنية لنقل الرائحة، وبالتالي استخدامها في العطور لا يُعد من المحرمات الشرعية.

وقال إن المسألة ليست موضوع حلال أو حرام من ناحية الشرب، بل مجرد وسيلة لنقل الرائحة، وما يصل إلى الجسم أو الملابس هو الزيت فقط، والكحول تتبخر فورًا، فلا مانع شرعي من استخدام هذه العطور.

ما حكم وضع المرأة العطر على ملابس الصلاة؟

ما حكم وضع المرأة العطر على ملابس الصلاة؟.. سؤال في السياق نفسه، كان قد تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في إجابته، قال أمين الفتوى انه يجوز وضع المرأة العطر على ملابس الصلاة ولا يوجد مانع من ذلك الأمر.

واستشهد شلبي، في فتواه السابقة عبر إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، بقول الله-تعالي-في سورة الأعراف،" يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

وأضاف شلبي أن الزينة التي ذكرت في القران الكريم تكون على الملابس التي تستر العورة، مشيرًا الي ان الله جميل يحب الجمال.

وأوضح أمين الفتوى أن التطيب لا مانع منه للمرأة ما دام في نطاق البيت وأمام الزوج، مؤكدًا بأنه يجوز وضع العطر على ملابس الصلاة للمرأة.

اقرأ أيضًا:

هل يستحب رفع الأذان لصلاة الجماعة في مقر العمل أو المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الداعية وسيم يوسف ينتقد الدعاء لمرضى المسلمين فقط: لماذا لا ندعو للمسيحي واليهودي والبوذي؟

زوجتي تتبادل رسائل غرامية مع شخص يعدها بالزواج فما حكم كل منهما؟.. رد غاضب من عالم أزهري