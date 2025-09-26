كتب - علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام الشيخ د. ياسر الدوسري، إلى الله عز وجل بالدعاء إلى أهل فلسطين المحتلة، وأمّن خلفه المصلون بتأثر.

وفي ودعائه، قال الدوسري في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام «اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين واشف مرضاهم وداو جرحاهم».

وأضاف «اللهم أطعم جائعهم واحقن دماءهم واربط على قلوبهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية».

خطيب المسجد الحرام الشيخ د. ياسر الدوسري: اللهم انصر إخواننا المستضعفين في #فلسطين واشف مرضاهم وداو جرحاهم#الإخبارية pic.twitter.com/jIYI3TzCBy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2025

