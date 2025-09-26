كتب - علي شبل:

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى من تجاوز الصفوف وتخطي رقاب المصلين أثناء خطبة الجمعة.

يؤكد الأزهر للفتوى أن من آداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة ألا يتخطى المسلمُ رقابَ الناس، ويتجاوز صفوفهم، بل يصلي ركعتي تحية المسجد، ويجلس حيث انتهى به المقام، ويستمع الذكر، دون إيذاء لأحد أو مُزاحمة.

واستشهد بأنه قد جاءَ رجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ، وسيدنا النَّبيُّ ﷺ يخطبُ، فقالَ لَهُ ﷺ: «اجلِسْ فقد آذيتَ». [أخرجه أبو داود].

3 أحكام شرعية مهمة حول صلاة الجمعة

1- لو فاتتك صلاة الجمعة كيف تقضيها؟

حول حكم من فاتته صلاة الجمعة، وكيفية قضائها، أكد الدكتور محمود شلبي- أمين الفتوى ومدير إدارة فتاوى الهاتف بدار الإفتاء- في فتوى سابقة، أنه على من فاتته صلاة الجمعة لسبب قهري وليس عمدا أن يصليها صلاة ظهر عادية أى أربع ركعات.

2- حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، أن صلاة ركعتَي تحية المسجد إذا حضر المصلي أثناء خطبة الجمعة محلُّ خلاف بين الفقهاء، وما دام في المسألة خلافٌ، فمَن أدَّاهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا، ومَن لم يؤدِّهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا أيضًا، ولا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ في ذلك؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه.

3- حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، أنه إذا أدرك المسلم الإمام في التشهد فصلاته صحيحة شرعًا بناء على مذهبِ الحنفيَّةِ، ولكن الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضًا:

هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه جائز أم بدعة؟.. الإفتاء توضح

ما هو أفضل وقت لصلاة قيام الليل وعدد ركعاتها؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)