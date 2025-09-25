إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 25 سبتمبر.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

25/09/2025

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 25 سبتمبر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 25 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 25 سبتمبر في تمام الساعة 5:18، ويدخل وقت الشروق في الساعة 6.43، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 25 سبتمبر:

صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:47 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:12 مساءً.

صلاة المغرب: 6:48 مساءً.

صلاة العشاء: 8:05 مساءً.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يا من بسلطان قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون، يا من بوسيع عطائه، وسعة رحمته، وجزيل فضله، وجميل منّته تبسط الأيدي ويسأل السائلون؛ تول أمرنا، واكشف ضرنا، وعجل فرجنا، وآمن خوفنا، يا قهار يا قهار يا قهار عليك بالظالمين ومن والاهم يا قهار يا قهار يا قهار.

اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربّ ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

فيديو قد يعجبك:



