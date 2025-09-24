أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورده من شاب يسأل عن كيفية الصلاة أثناء ركوب الطائرة ومعرفة اتجاه القبلة.

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الثلاثاء، أن الراكب يمكنه سؤال طاقم الطائرة لتحديد اتجاه القبلة، ثم يصلي بحسب المتاح له؛ فإن أمكن القيام والركوع والسجود فيصلي كامل الأركان، وإن لم يتمكن صلى جالسًا على حاله، ويركع ويسجد بما يتيسر له.

وأضاف أن فقهاء الشافعية يرون أنه يصلي مراعاة لحرمة الوقت ثم يعيد الصلاة بعد الوصول، أما فقهاء الحنفية والمالكية فيرون أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ويمكن الأخذ بهذا القول.

وبيّن أن الصلوات تنقسم إلى ثلاثة مستويات: الفجر لا يجوز جمعها ويجب أن تؤدى في وقتها حتى لو على الطائرة، أما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز جمعهما جمع تقديم قبل السفر أو جمع تأخير بعد الوصول، وهو الأفضل لتجنب الصلاة في الطائرة جالسًا.

وأشار إلى أن هذا الحكم يسري على بقية وسائل المواصلات كالسيارة أو الأوتوبيس، حيث يمكن التوقف عند استراحة أو الجمع بين الصلوات إذا كانت المسافة طويلة، أما في السفر القصير فيؤدى كل شيء في وقته.

وقال: "الأفضل إن أمكن الجمع قبل السفر أو بعد الوصول حتى نصلي صلاة كاملة على الأرض، أما إذا اضطررنا للصلاة في الطائرة أو الوسيلة فيجوز وتبرأ بها الذمة أمام الله".

متى يفطر المسافر بالطائرة؟

وفي السياق نفسه، كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت أي وقت يفطر المسافر بالطائرة وكيف يحدد وقت دخول المغرب، حيث كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العبرة عند الإفطار حصول السبب الذي يرتبط الحكم به، فالمغرب يدخل بغروب الشمس، فمتى غربت الشمس فقد دخل الوقت في حق من غربت عنده، "فقد تغرب في القاهرة 6 و20 دقيقة وفي مكان آخر و23 دقيقة... إلخ".

وأضاف ممدوح أنه إذ افترضنا وجود شخصين يسكن أحدهما في سفح الجبل والآخر في قمته، والجبل مرتفع جدًا، فمن يعيش في سفح الجبل تغرب عنده الشمس قبل من يسكن في قمته، فقيل كل يفطر على حسب شمسه على الرغم من أنهم في نفس الخط، لكن المرتفع لم تغرب الشمس في حقه، وأكد ممدوح أن هذا يحدث أيضًا مع ساكني ناطحات السحاب، فيفطر حارس العقار قبل الساكن في الدور الـ 120 مثلًا.

ففي الطائرة، يقول ممدوح، لا يفطر راكبها في نفس الوقت الذي يفطر فيه من كان في نفس النقطة أسفل الطائرة، إنما العبرة عنده غروب الشمس، فإن غابت الشمس في عينه دخل الوقت ويفطر، فإن لم تغب يظل على صيامه حتى تغيب.

اقرأ أيضًا:

هل يستحب رفع الأذان لصلاة الجماعة في مقر العمل أو المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الداعية وسيم يوسف ينتقد الدعاء لمرضى المسلمين فقط: لماذا لا ندعو للمسيحي واليهودي والبوذي؟

زوجتي تتبادل رسائل غرامية مع شخص يعدها بالزواج فما حكم كل منهما؟.. رد غاضب من عالم أزهري