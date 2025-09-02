إعلان

هل يجوز إخراج الزكاة لجار حرقت شقته؟.. أمين الفتوى يجيب

01:31 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الشيخ أحمد وسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سهير من الشرقية، قالت فيه: "لو حد من جيراني الشقة بتاعته ولعت ربنا يعافينا، هل ينفع أديله فلوس الزكاة؟"

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس "، المذاع على قناة" الناس": أن الحريق في حد ذاته ليس من أسباب استحقاق الزكاة، فكون الإنسان قد أصيب بهذه المصيبة العظيمة لا يجعله تلقائيًا من مستحقي الزكاة، فقد يكون عنده من المال ما يكفي لتغطية نفقات الإصلاح، مشيرًا إلى أن العبرة دائمًا بحال الشخص، فإن كان فعلاً محتاجًا وأصبح في أزمة لا يستطيع أن يتجاوزها، وخرج عن غالب متاع الدنيا الذي كان يعيش به كالسرير والغسالة والثلاجة والبوتاجاز والفرش وسائر أساسيات المنزل، فإنه في هذه الحالة يُعطى من أموال الزكاة ويُعد من المستحقين لها.

وأكد أمين الفتوى أن مساعدة مثل هذا الشخص من مال الزكاة مشروعة إذا تحققت الحاجة بالفعل، لأن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين، ولرفع الكرب عن أصحاب الأزمات الذين لا يجدون ما يعوضهم عما فقدوه.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

خلاصة القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. يكشف عنه مجدي عاشور

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد وسام إخراج الزكاة دار الإفتاء المصرية برنامج "فتاوى الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح