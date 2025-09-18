إعلان

موعد أذان العشاء ليوم الخميس ودعاء النبي عند ختم الصلاة

07:00 م الخميس 18 سبتمبر 2025

موعد أذان العشاء

كتب-مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الخميس، الموافق 18 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 8:16 م.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

دعاء بعد ختم الصلاة

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوَّى وقدَّر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أذان العشاء موعد أذان العشاء دعاء النبي عند ختم الصلاة
