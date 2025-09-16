إعلان

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

10:20 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الشيخ أحمد بسيوني الباحث الشرعي بدار الإفتاء المصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مقام الشكر من أعظم المقامات التي يسير فيها العبد إلى الله تعالى، موضحًا أن معنى الشكر في اللغة هو الإظهار، أي إظهار أثر نعمة الله على العبد في قوله وفعله وحاله.

وقال أمين الفتوى الشكر يكون على اللسان اعترافًا وثناءً، وعلى القلب محبةً وشهودًا، وعلى الجوارح انقيادًا وطاعةً".

وأوضح بسيوني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن شكر النعمة لا يقتصر على قول "الحمد لله" باللسان، بل يتحقق باستعمال النعمة فيما خلقت لأجله، فشكر المال يكون بالإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وشكر الصحة يكون باستعمالها في الطاعة وخدمة الناس، محذرًا من استعمال النعم في المعصية لأن ذلك من الجحود الذي توعد الله عليه بالعذاب في قوله تعالى: "ولئن كفرتم إن عذابي لشديد".

وأشار أمين الفتوى إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشكر في قوله تعالى: "بل الله فاعبد وكن من الشاكرين"، كما مدح أنبياءه بهذه الصفة العظيمة، فقال عن نوح عليه السلام: "إنه كان عبدًا شكورًا"، وقال عن إبراهيم عليه السلام: "شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم".

وأضاف أن الشكر سبب لدوام النعم وزيادتها، مستشهدًا بقوله تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم"، مؤكدًا أن من عظم قدر الشكر أن الله ذكره شرطًا عند إعطاء الحكمة لسيدنا لقمان في قوله تعالى: "ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه".

ودعا الشيخ أحمد بسيوني للمسلمين إلى أن يعيشوا مقام الشكر عمليًا لا لفظيًا، وأن يربوا أنفسهم على صرف كل نعمة في مرضاة الله، حتى تدوم عليهم نعم الله وتزداد.

اقرأ ايضًا

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أمين الفتوى القلب والجوارح الشيخ أحمد بسيوني دار الإفتاء المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة