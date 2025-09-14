هل هناك ترادف في القرآن الكريم؟..خالد الجندي يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم لا يحتوي على ترادف، موضحًا أن كل كلمة في القرآن لها معنى خاص بها يختلف عن غيرها بحسب موقعها في الجملة وسياقها بين الكلمات والحروف.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن من أبرز الأمثلة على ذلك الفعل القرآني "اتخذ"، الذي جاء في القرآن بثلاثة عشر معنى مختلفًا، حيث يتغير معناه باختلاف الموضع، موضحا: "تعجبوا معي أيها السادة، فالكلمة الواحدة تحمل هذا الثراء اللغوي، وهذا لا يوجد في أي كتاب آخر غير القرآن الكريم".

وتابع شارحًا مثال قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، مبينًا أن "اتخذ" هنا جاءت بمعنى "اختار"، أي أن الله انتقى إبراهيم عليه السلام من بين الخلق ليكون خليله، وهو اختيار قائم على التفضل والإكرام الإلهي، مشيرًا إلى أن الفعل يحمل أيضًا معنى الدوام والثبات، أي أن خُلّة إبراهيم لم تكن حالة عابرة أو متغيرة، بل كانت صفة ثابتة دائمة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا المعنى يتكرر في مواضع أخرى من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ أي داوموا على ذلك، و﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي لا تثبتوا على موالاتهم.

وأكد على أن هذا التنوع في المعاني يفرض على القارئ والمفسر التدبر والتأني قبل الكلام في تفسير القرآن، مشددًا على أن كل لفظ قرآني موضوع بحكمة ودقة متناهية، وأن فهم معانيه على وجهها الصحيح يثري التدبر ويزيد من الإيمان بجلال القرآن وإعجازه.

اقرأ ايضًا

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا