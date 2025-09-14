خالد الجندي يكشف أهم علامات حب الله للإنسان

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علامة حب الله للعبد أن يثبت على الطاعة، وأن يحبها ويداوم عليها، موضحًا أنه إذا وجد الإنسان في نفسه عدم القدرة على تحمل الطاعة أو كرهها، فعليه أن يتأكد أنه قد تخلى عن صفات الخلة أو صفات المحبة من الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدًا هون عليه الطاعة.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقوله تعالى: "وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ"، مشيرًا إلى أن علامة حب الله هي مدى حب الطاعة وكراهية المعصية، محذرًا من أن من يجد المعصية مزينة في عينيه والطاعة ثقيلة على قلبه فلا يدعي محبة الله.

وأوضح خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، والمذاع عبر فضائية " dmc": أن من مظاهر هذه المحبة التزام الصلاة، وكراهية فراق الله، وحب العبادة، وحب لقاء الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه”، منتقدًا الذين يدعون محبة الله بينما يتركون الصلاة، ويكرهون الصيام، ويبخلون بالزكاة، ويتكاسلون عن الحج.

وأشار إلى أن علامة المحبة جاءت في القرآن بقوله تعالى: "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ".

