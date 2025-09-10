كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة، حيث تلقت الدار سؤالا من شخص يقول:

ما حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة؛ تذكيرًا لهم بذكر الله عز وجل، وهل في ذلك امتهان لاسم الله تعالى؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في تلك المسألة، مؤكدًا أنه يجوز وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، إذا تحقق فيه الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى، والتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن تلك الأماكن، ومراعاة القوانين واللوائح المنظِّمة للأماكن العامة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز تعليقها حينئذ.

وشدد عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، على أنه لا تجوز مخالفة أحد الأمور سالفة الذكر بحجة أن وضع الملصقات فيه دعوة إلى الله بتذكير للناس بما تحويه من أذكار؛ إذ ليس هذا متعينًا بهذه الوسيلة، فضلًا عن وجود وسائل متعددة لا يُخشى معها امتهان شيء مما كتبت عليه الأذكار، أو التعدي على اختصاص بعض الجهات، أو الإخلال بما تقتضيه اللوائح والقوانين.

