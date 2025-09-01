إعلان

نذرت ذبيحة لله فهل يجوز لي الأكل منها؟.. أمين الفتوى: جائز بشرط (فيديو)

09:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم أكل الناذر من ذبيحة النذر، حيث بين الرأي الشرعي في تلك المسألة، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: "أنا ندرت وقلت هدبح عجل لبنتي لما تدخل كلية معينة، هل يحق لي أن آكل منه أم يكون كله لله؟"

وفي رده، قال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إنه طالما السائل لم يعيّن جهة للوفاء بالنذر، فله أن يأكل من الذبيحة، ولكن بشرط ألا يدخر منها شيئًا".

وأضاف وسام: "يجوز أن يأكل منها في وقتها مع أهله وأقاربه، لكن لا يدخر جزءًا منها لوقت لاحق، لأنها نذر لله عز وجل يجب الوفاء به".

الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء المصرية الأكل من ذبيحة النذر برنامج فتاوى الناس
