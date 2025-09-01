كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، أن الاحتفال بذكرى مولد سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو في حقيقته استحضار لميلاد حياتنا نحن، إذ وُلدنا على أنوار هذا الشرع الشريف، وبفضل النور الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في العالمين.

وأضاف علام، خلال لقائه علي احدي البرامج المذاعه عبر قناة" الناس": أن ذكرى المولد الشريف تدعونا لتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة في بيته ومع أولاده وأزواجه، وكيف كان إنسانًا رقيقًا لينًا هينًا، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها روت أنه كان في مهنة أهله، يخسف نعله ويحلب شاته، ولم يؤذِ أحدًا قط بقول أو فعل، ولم يضرب زوجًا ولا ولدًا ولا خادمًا، إلا أن يكون ذلك في سبيل الله في الجهاد.

وأوضح أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يمثل النموذج الأمثل الذي تحتاجه الأسرة المسلمة اليوم، كما أن سيرته العطرة في تعامله مع الجيران والناس كافة تمثل الأساس الذي ينبغي أن نهتدي به في بيوتنا وطرقنا ومواصلاتنا، وأن تكون كلماتنا دومًا طيبة غير مؤذية، مشتقة من هديه الشريف.

وأشار المفتي السابق إلى أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، مستشهدًا بما ورد أن الله سبحانه وتعالى قسم رحمته إلى مائة جزء، أمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا، وأنزل جزءًا واحدًا إلى الأرض تتراحم به الخلائق جميعًا، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه.

وأكد على عظمة الشرع الشريف وجمال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، داعيًا إلى التراحم فيما بيننا، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، متمنيًا أن يعيد الله هذه الذكرى المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

