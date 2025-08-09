ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الصبر الجميل الذي أمر الله به في قوله تعالى: "فاصبر صبرًا جميلًا"، هو الصبر الذي لا يصاحبه شكوى ولا اعتراض، بل هو تسليم تام بقضاء الله وقدره، وتحمل الابتلاء دون بث الأحزان للبشر.

وأضاف جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن الصبر الجميل "هو صبر لا شكوى فيه"، مستدلًا بأن نبي الله يعقوب قال: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله"، أي أنه لم يُظهر ضيقه أو ألمه للناس، بل جعل بثه إلى ربه فقط، مشددًا على أن "الشكوى للخالق عبادة، أما الشكوى للخلق فضعف.

وأوضح أن من علامات الصبر الجميل أن يظل العبد على عبادة ربه في حالتي القبض والبسط، أي في أوقات الشدة والفرج، فلا يغيره الفقر ولا الغنى، بل يكون دومًا مقبلًا على الله، مصداقًا لقوله تعالى: "انفروا خفافًا وثقالًا"، أي لا تتأخر عن طاعة الله مهما كانت أحوالك.

وأشار جبر إلى أن من يتقلب في أوامر الله برضا وصبر، دون أن يكثر من الشكوى للناس أو يتهمهم بالحسد والسحر والظلم، فقد تحققت فيه صفات الصبر الجميل، مضيفًا: لا تشتكِ الخالق للخلق، فهم لا يملكون شيئًا.

وقال: اعلم أن آخر الصبر نصر، وأن مع العسر يسرًا، وكلما اشتدت الظلمة اقترب الفجر. فاصبر صبرًا جميلًا، ولا تشتكِ حتى أمام نفسك"، داعيا في نهاية حديثه أن يفرج الله عن المسلمين الكرب والمحن، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح.

