هل الصلاة في المسجد واجبة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة في المسجد وهل هي واجبة أم لا، موضحًا أن الصلاة في المسجد لها فضل عظيم جدًّا، فهي ليست مجرد أداء لصلاة الجماعة، بل تتميز بخصوصية المكان الذي تُحيط به الملائكة وتملؤه الروحانيات، مما يمنح المسلم طاقة إيمانية تساعده على مواجهة مشكلات الحياة.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن من أحب الأعمال إلى الله كثرة الخطى إلى المساجد، ومن أحب الأعمال أيضًا انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، لافتًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلّق بالمساجد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص دائمًا على الصلاة في المسجد، مما يؤكد عِظم فضلها وأثرها في تهذيب النفس وزيادة الإيمان.

وعن الحكم الشرعي، أوضح عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن جمهور الفقهاء يرون أن الصلاة في المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة، أي أن من صلى في بيته فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، بل إذا صلى بأهله أو أولاده جماعة فله ثواب صلاة الجماعة كاملًا (27 درجة).

وأكد، على أن حضور الصلاة في المسجد يربي على الأخلاق، ويزيد الإيمان، ويجعل الطاعة سهلة على النفس، ويكون سببًا لمحبة الله عز وجل للعبد، ولهذا يُنصح الأبناء بالمحافظة على أداء الصلوات في بيوت الله قدر المستطاع.

