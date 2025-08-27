إعلان

هل نقول "آمين" عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

03:34 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

دار الأفتاء المصرية

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة، حيث تلقت الدار سؤالا من شخص يقول: ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ.

واستند علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.

