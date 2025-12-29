موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 28 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 28 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الإثنين 28 ديسمبر، في تمام الساعة 5:17 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:50 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 28 ديسمبر:

الفجر 5:17 ص

الشروق 6:50 ص

الظُّهْرِ 11:57 ص

العصر 2:45 م

المغرب 5.04 م

العشاء 6:27 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعل لنا في كل لحظة دعاء وفي كل دعاء استجابة وفي كل استجابة فرجًا وفي كل فرج نعمة…

اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أخلص وإذا ناجاك خشع وإذا ابتُلي صبر وإذا رُزق شكر…

اللهم اجعلنا من أهل السكينة، وأهل الرضا، وأهل الحمد، وأهل القرب…

اللهم اجعلنا ممن تُحبهم وتُرضى عنهم، وتُكرمهم وتُعلي شأنهم، وتُسكنهم فسيح جناتك…

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.