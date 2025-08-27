أستاذ بالأزهر: جمال سيدنا النبي بلغ الكمال البشري في الخَلق والخُلق

كتب - علي شبل:

في شهر ربيع الأنور، والذي يشهد ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رصد الداعية الإسلامي الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بعض المشاهد من جمال سيدنا النبي، مؤكدًا أنه ليس في الناس من يشابهه أو يماثله في الحسن والجمال وكذلك الأخلاق ، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الكمال البشري في الخَلق والخُلق.

وفي النقاط التالية، رصد تمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جوانب من جمال سيدنا النبي:

ـ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأحسنهم خَلقًا وخُلقًا حتى أقر كل من وصف جماله وحسنه بأنه لم يَرَ قبله ولا مثله في جماله وبهائه وحسن طلعته. وكان النظر إلى جماله وحسن بهائه يريح النفس ويطمئن القلب ويبعث في الروح السكينة والسلام والأمان.

- كان هذا الجمال البديع يظهر لكل من عاين سيدنا النبي ونظر إليه من قريب أو بعيد، وفي هذا تقول السيدة أم معبد رضي الله عنها في بعض وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله أجمل الناس من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب.

ـ ينبغي على كل مسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه أن الله تعالى قد خلق رسوله الكريم على أتم وأحسن وأفضل صورة، وأن جسمه الشريف لم يظهر قبله أو بعده مثله في الجمال والحسن والبهاء، ولا يمكن لأى آدمي أن ينال تلك المرتبة من الحسن والجمال مثلما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الناس من يشابهه أو يماثله في الحسن والجمال وكذلك الأخلاق ، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الكمال البشري في الخَلق والخُلق.

- قال الإمام البوصيري رحمه الله

أكرم بخَلق نبي زانه خُلق ... بالحسن مشتمل بالبشر متسم

كالزهر في ترف والبدر في شرف ... والبحر في كرم والدهر في همم

وقال أيضًا

فهو الذى تم معناه وصورته ... ثم اصطفاه حبيبًا بارئ النسم

منزه عن شريك فى محاسنه ... فجوهر الحسن فيه غير منقسم

ـ قال الإمام القسطلاني : اعلم أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمى مثله.

ـ جماله صلى الله عليه وسلم لا يُقارن بغيره؛ لأنه كامل مكمل، ولم يستطع أحد من الصحابة أو غيرهم أن يُحيط بجماله وبهائه وأوصافه العالية ؛ فكل واحد كان ينظر إلى النبي على قدره هو، أما قدر النبي وكمال حسنه وجماله فلا تدركه أبصار البشر حيث كساه الله حلل الجمال والبهاء العالي الذي يفوق طاقة البشر. نقل الإمام القرطبي عن بعض العلماء أنه لم يظهر تمام حسنه صلى الله عليه وسلم وإلا لما أطاقت أعين الصحابة النظر إليه.

وفي ذلك يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: «وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَاللًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ» ( صحيح مسلم )



ـ إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد أُعطي شطر الحسن والجمال، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعطي الحسن والجمال كله ، ومع ذلك لم يوصف النبي بالجمال كما وُصف به سيدنا يوسف؛ لأن جمال سيدنا رسول الله قد كساه الله بالهيبة والوقار والجلال، فلا يستطيع أحد أن يُحد النظر إليه أو يدقق فيه كما قال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وعلى هذا حمل بعض العلماء قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا يوسف عليه السلام كما في صحيح مسلم: «أنه أعطي شطر الحسن» أن المراد به: أن سيدنا يوسف عليه السلام أُعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد أُعطي الحسن والجمال كله.

- لذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم

فلو سمعوا فى مصر أوصاف خده ... لما بذلوا فى سوم يوسف من نقدِ

لوامى زليخا لو رأين جبينه .... لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي

ـ من اعتقد أن سيدنا يوسف عليه السلام أجمل من نبينا فقد انتقص حق النبي ومقداره ، ومن رحمته أن جماله قد كساه الله بالهيبة والوقار حتى لا يفتتن الناس به.

ـ مقاييس الحسن والجمال تُعرف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ، فالعين السوداء أفضل من الخضراء وغيرها لأن النبي كانت عينه سوداء وهكذا في بقية الأعضاء.

ـ معرفة صفات النبي الجمالية تزيد من حب النبي في القلوب والتعلق به والتشوف لرؤيته ومن ثمَّ اتباعه.

- قال صلى الله عليه وسلم: مِنْ أشَدِّ أُمَّتي لي حُبًّا، ناسٌ يَكونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أحَدُهُمْ لو رَآنِي بأَهْلِهِ ومالِهِ

فلنخلق في قلوبنا ونفوسنا حنينًا وشوقًا إلى سيدنا رسول الله وأن نكون على اتصال دائم به وبجنابه العظيم؛ عسى الله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الجميل الشريف.. ولنفرح بميلاده الشريف.

