كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تُدعى زينب من الجيزة، تسأل عن قريبة لها ابنة خالتها "متزوجة على الورق" وترغب في الزواج من آخر بعقد عرفي؟

وأكد كمال، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن التفكير في الزواج العرفي لامرأة لا تزال على ذمة زوجها، هو أمر لا يتصوره عقل، ولم يخطر حتى على بال إبليس، على حد وصفه.

وأوضح أن هذا التفكير مرفوض شكلًا وموضوعًا، قائلًا: إزاي تبقى متجوزة وعاوزة تتجوزي تاني؟ ده هبل...أنا آسف في اللفظ، بس ده الواقع.

وأكد كمال أن المرأة طالما لا تزال في عصمة زوجها، فإن أي زواج آخر، سواء عرفي أو غيره، لا يُعد زواجًا شرعيًا، بل هو باطل قطعًا، ولا يجوز حتى التفكير فيه.

وأضاف أن مثل هذه العلاقات لا يعترف بها الشرع، وقد تترتب عليها مشكلات اجتماعية وأخلاقية ودينية جسيمة، داعيًا السائلة إلى توجيه قريبتها بضرورة الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية لتوضيح الموقف الشرعي بالتفصيل.

وشدد أمين الفتوى على أن الزواج الشرعي المعروف لا يكون إلا عبر الإجراءات المعتبرة قانونًا وشرعًا، بحضور الولي والشهود والعقد الرسمي، مؤكدًا: "المرأة التي في عصمة زوج لا يجوز لها أن تتزوج بآخر، لم يقل بذلك أحد، لا من الإنس ولا من الجن".

