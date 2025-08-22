ما حكم إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية، وذلك ردا على سؤال تلقاه حول امرأة حامل في الشهر الأول تواجه مشاكل مع زوجها، واستشارت الطبيبة حول إمكانية إسقاط الجنين بسبب هذه الظروف.

وفي رده، أكد أمين الفتوى أن للجنين حقا مقدسا يجب الحفاظ عليه، وأضاف خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الجنين في بطن أمه له احترام وحق يجب أن يُراعى، وأن الظروف الاقتصادية أو الخلافات الزوجية لا تُبرر إسقاط الجنين، لأن الجنين لا ذنب له في مشاكل الأسرة ولا يتحمل أعباء الخلافات بين الوالدين.

وأشار اليداك إلى أن الحكم على مستقبل الجنين أو توقع صعوبة حياته ليس معيارًا لإسقاطه، لأن الخلافات بين الزوجين قد تُحل بعد فترة قصيرة، ومن ثم يكون الجنين قد حُرم من حياته ظلمًا.

وأكد أن الإسقاط لا يجوز إلا في حالات خطورة حقيقية على صحة الأم، مشددًا على أن حياة الأم اليقينية تُقدّم على حياة الجنين الظنية، أما مجرد الخوف من المستقبل أو المشاكل الزوجية فلا يبيح هذا الإجراء.

وختم أمين الفتوى مشددًا على ضرورة احترام حرمات الجنين وحقه في الحياة، وأن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يكون مبنيًا على اعتبارات طبية واضحة وحقيقية، وليس على ضغوط نفسية أو خلافات أسرية مؤقتة.

