كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد قادوس

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بكيفية التغلب على شعور الخنق والكوابيس الناتجة عن تقصير في الصلاة. مشيراً إلى أهمية العودة إلى الصلاة بانتظام والالتزام بها في وقتها، مع التوبة الصادقة والندم على ما فات من تقصير.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس": أن من المهم أيضاً تعويض الصلوات الفائتة، والحرص على الطهارة والوضوء قبل النوم، بالإضافة إلى قراءة أذكار النوم، مثل الوضوء قبل النوم وقراءة المعوذتين.

كما أضاف أن الالتزام بهذه الأذكار وذكر الله قبل النوم يساعد في تخفيف الأرق والكوابيس ويجلب الطمأنينة والراحة النفسية.

